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Владимир Путин выразил соболезнования семье диктора Игоря Кириллова

  /   Обновлено: 30 октября 2021 13:38
Общество
Владимир Путин выразил соболезнования семье диктора Игоря Кириллова
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного диктора Игоря Кириллова. Текст телеграммы приводится на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Кириллов был профессионалом и всегда отличался преданным служением своему делу. Путин отметил, что добрая память о покойном всегда будет храниться в сердцах не только его близких и родных, но и миллионов телезрителей.

«Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», — говорится в тексте обращения.

Великий диктор Игорь Кириллов ушел из жизни в возрасте 89 лет. Согласно информации источника ФАН, Кириллов умер от тромбоза рано утром 30 октября. В начале месяца он попал в больницу после перенесенного тромбоза ноги, однако полностью восстановиться так и не смог.

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