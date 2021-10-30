МИД РФ заявил о проработке вопроса с QR-кодами для ряда иностранных дипломатов

Москва, 30 октября. Российское министерство иностранных дел прокомментировало информацию, что иностранные дипломаты не смогли получить в РФ QR-коды о вакцинации, привившись у себя на родине.

Ранее сообщалось, что зарубежные дипломаты вынуждены ставить российскую вакцину, чтобы получить QR-код, так как прививка, сделанная у них на родине, в России считается недействительной. Как сообщили в МИД РФ, в эту группу дипломатов попало ограниченное количество лиц, вакцинировавшихся несертифицированными в России препаратами.

«Случаи оформления им QR-кодов рассматриваются отдельно. В настоящее время вопрос находится в проработке», — цитирует представителей ведомства РИА Новости.

В МИД добавили, что Россия «неизменно стремится к обеспечению наиболее благоприятных условий для функционирования дипломатических миссий».

Ранее стало известно, что приезжающие в Россию иностранные дипломаты ставят прививку от коронавируса отечественной вакциной, даже если привились на родине другими препаратами. Причиной стала необходимость получения QR-кодов для посещения общественных мест с 30 октября по 7 ноября.