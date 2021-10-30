«Эвертон» интересуется полузащитником «Монако» Головиным

Монако, 30 октября. Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» проявляет предметный интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину. Об этом «Чемпионату» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Английский клуб проявляет серьезный интерес к российскому полузащитнику. В настоящее время все находится на начальной стадии, утверждает издание.

В сезоне-2020/21 российский хавбек провел 21 матч во французском чемпионате, в которых отметился пятью голами и девятью ассистами. В текущем сезоне 25-летний футболист провел за «Монако» 13 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему потенциального интереса туринского «Ювентуса» к Головину. Специалист не исключил, что интерес «старой синьоры» к россиянину может возобновиться.