В иракском городе Ниневия найдены винодельни возрастом 2 700 лет

Археологи из Ирака и Италии объявили об исторической находке, обнаруженной на территории древней Месопотамии. Возраст промышленной винодельни датируется VII веком до н.э.

Город Ниневия, где производились раскопки, в те времена был столицей Ассирии, а правил им царь Саргон II и его сын Сеннахериб. Семье монархов принадлежала крупнейшая винодельня в северной Месопотамии, следы которой и были обнаружены в скалах. Помимо них ученым удалось найти более 1140 археологических памятников и 12 огромных фресок.

«Управление древностей Дахука совместно с Итальянским университетом Удине в настоящее время занимается защитой этих виноделен, потому что они считаются недвижимыми древностями, которые были вырыты в скале. Сейчас мы занимаемся прогнозированием количества осадков в течение следующего года, чтобы подготовиться и защитить их в будущем и дать возможность туристам посещать эти древности», — рассказывает доктор Бекс Привкани, директор Департамента древностей в Дахуке.

Ассирийский царь Саргон II правил в VIII веке до нашей эры и основал свою столицу Дор-Шарукин в северном Ираке, что переводится, как «Замок Саргона».

Ирак богат археологическими древностями и памятниками культуры. Однако большинство из них были разграблены войнами и кризисами, особенно после вторжения США в 2003 году.