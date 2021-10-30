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Советник Путина Эдельгериев не исключил провала саммита по климату в Глазго
Политика
Советник Путина Эдельгериев не исключил провала саммита по климату в Глазго
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 30 октября. Главный саммит по климату 2021 года в Глазго может ждать провал, заявил советник президента России Руслан Эдельгериев.

По словам представителя президента РФ по вопросам климата, если на форуме не удастся принять правила реализации Парижского соглашения, то это будет настоящим фиаско всей встречи. Без правил реализации соглашения можно жить, но в этом случае сразу бросится в глаза разделение на развитые и развивающиеся страны. От этого будут страдать развивающиеся государства, у которых нет возможности претворять в жизнь сложные механизмы, убежден Эдельгериев.

«Будет сложнее добиться непосредственно снижения глобальных выбросов, а борьба с изменением климата может просто свестись к разговорам без достижения поставленных целей», — заявил он в интервью изданию РБК.

Ранее Эдельгериев заявил о неизбежном отказе России от «нефтяной иглы». Он отметил, что по независящим от России обстоятельствам страна будет вынуждена диверсифицироваться.

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