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Киев не станет закупать российское электричество в ноябре

  /   Обновлено: 30 октября 2021 13:17
Экономика
Киев не станет закупать российское электричество в ноябре
pxhere.com

Киев, 30 октября. Закупки электроэнергии у России и Белоруссии в следующем месяце совершаться Украиной не будут, написал глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Telegram.

Аукционы по продаже российской и белорусской электроэнергии были отменены, либо не были проведены, заявил украинский парламентарий Герус. Соответственно, с 1 ноября Украина не будет закупать электричество в РФ и Белоруссии.

«Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион по продаже электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Белоруссии, аукционы на продажу электроэнергии не были проведены», — отметил депутат Рады.

Компания-оператор «Укрэнерго» ранее объявляла о торгах на поставки электричества. Это объяснялось завершением сроков запрета на импорт энергии из России и Белоруссии. Национальная комиссия Украины, регулирующая энергетику, продлевала запрет до 31 октября.

Организация «Энергоатом» 27 октября бронировала почти все линии электропередачи на следующий месяц из Белоруссии. Восемь компаний из Украины резервировали 2200 МВт мощностей для закупки электричества в России.

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