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NetEasе: Британия опасается возможной сделки между Россией и Аргентиной по МиГ-35
Армия
NetEasе: Британия опасается возможной сделки между Россией и Аргентиной по МиГ-35
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Пекин, 30 октября. Британия пришла в ярость из-за намерения России продать Аргентине свои истребители МиГ-35, пишут аналитики китайского издания NetEasе.

Недавно стало известно о желании аргентинских военных приобрести крупную партию истребителей. Буэнос-Айрес выбирает между российским МиГ-35 и китайским JF-17. По мнению экспертов, контракт с большой долей вероятности достанется Москве, что очень не нравится Британии, передает «ПолитРоссия».

«Великобритания имеет натянутые отношения с Аргентиной и поэтому внимательно следит за военными сделками Буэнос-Айреса», — рассказали китайские журналисты.

NetEasе: Британия опасается возможной сделки между Россией и Аргентиной по МиГ-35
flickr.com / Pavel Vanka / CC BY-NC-ND 2.0

Представители России сделали Аргентине заманчивое предложение. Они готовы построить на территории партнера ремонтный центр, а также провести обучение местных специалистов. Для Буэнос-Айреса такая сделка станет очень выгодной. При этом Лондон опасается перспективы появления в регионе МиГ-35. Британцы понимают, что им придется иметь дело с этими самолетами.

«Британцы не хотят, чтобы Аргентина покупала российские самолеты», — считают аналитики.

Ранее сообщалось, что Иран подпишет с РФ соглашение по поставкам российских истребителей и вертолетов. Отмечается, что сделка будет заключена после снятия эмбарго ООН на экспорт вооружения.

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россия аргентина британия истребители миг-35
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