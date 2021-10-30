Гимнастка Дина Аверина завоевала 18-е золото на ЧМ и установила мировой рекорд

Китакюсю, 30 октября. Российская спортсменка Дина Аверина стала новой рекордсменкой, обогнав достижение Евгении Канаевой. Она стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Очередным золотом россиянка установила мировой рекорд во время выступления на чемпионате мира в японском городе Китакюсю. Свою 18-ю медаль гимнастка завоевала в индивидуальном многоборье. По итогам четырех упражнений Аверина заработала 108,400 балла. Таким образом, она стала еще первой в мире четырехкратной чемпионкой мира в этом виде программы.

Благодаря успехам Авериной в том числе, сборная России по художественной гимнастике досрочно выиграла на японском чемпионате мира по медальному зачету.