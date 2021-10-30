Авиакомпании могут получить крупные компенсации из-за роста цен на авиакеросин

Москва, 30 октября. Российские авиакомпании в октябре впервые могут получить из бюджета крупный объем компенсации роста цен на реактивное топливо. Речь идет о примерно 3,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Эта сумма в десять раз выше, чем в сентябре. Рост выплат в рамках механизма демпфера на керосин обусловлен продолжающимся повышением оптовых цен, которые в октябре бьют исторические рекорды.

Авиакомпании могут получить крупнейшие компенсации из бюджета за подорожание авиакеросина в размере 5,4 тыс. рублей за тонну, подсчитал «Петромаркет». Однако, по словам представителей авиакомпаний, выплаты по демпферу сейчас сложно назвать серьезной мерой поддержки.

Авиакомпании профинансируют для субсидирования льготных перелетов с Дальнего Востока. Об этом ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.