Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 13:31
13:29
Политика
МИД РФ заявил о проработке вопроса с QR-кодами для ряда иностранных дипломатов
13:27
Спорт
«Эвертон» интересуется полузащитником «Монако» Головиным
13:25
Общество
Повышение стоимости проезда в Перми случится не раньше начала 2022 года
13:18
Политика
Советник Путина Эдельгериев не исключил провала саммита по климату в Глазго
13:17
Экономика
Киев не станет закупать российское электричество в ноябре
13:17
Армия
NetEasе: Британия опасается возможной сделки между Россией и Аргентиной по МиГ-35
13:17
Происшествия
Стреляные гильзы нашли неподалеку от автомобиля охотившегося в лесу Рашкина
13:13
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала 18-е золото на ЧМ и установила мировой рекорд
13:12
Весь мир
Совместный военный комитет Ливии обсудит в Каире вывод иностранных боевиков
13:11
Экономика
Авиакомпании могут получить крупные компенсации из-за роста цен на авиакеросин
Все новости

Авиакомпании могут получить крупные компенсации из-за роста цен на авиакеросин

  /   Обновлено: 30 октября 2021 13:11
Экономика
Авиакомпании могут получить крупные компенсации из-за роста цен на авиакеросин
pexels.com  /  Nur Andi Ravsanjani Gusma

Москва, 30 октября. Российские авиакомпании в октябре впервые могут получить из бюджета крупный объем компенсации роста цен на реактивное топливо. Речь идет о примерно 3,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Эта сумма в десять раз выше, чем в сентябре. Рост выплат в рамках механизма демпфера на керосин обусловлен продолжающимся повышением оптовых цен, которые в октябре бьют исторические рекорды.

Авиакомпании могут получить крупнейшие компенсации из бюджета за подорожание авиакеросина в размере 5,4 тыс. рублей за тонну, подсчитал «Петромаркет». Однако, по словам представителей авиакомпаний, выплаты по демпферу сейчас сложно назвать серьезной мерой поддержки.

Авиакомпании профинансируют для субсидирования льготных перелетов с Дальнего Востока. Об этом ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Авиакомпании могут получить крупные компенсации из-за роста цен на авиакеросин
субсидии авиакомпании авиакеросин
Комментировать