Совместный военный комитет Ливии обсудит в Каире вывод иностранных боевиков

Триполи, 30 октября. Совместный военный комитет (СВК) «5+5» проведет сегодня заседание в Каире по приглашению египетских властей, сообщил один из его членов генерал Фарадж ас-Сауса.

Он также рассказал, что участники встречи обсудят вывод наемников и зарубежных сил из страны и особое внимание уделят вопросу присутствия боевиков из Судана, Нигера и Чада. На собрание были приглашены представители этих трех государств.

В начале недели другой член СВК, генерал Аль-Хади аль-Фаллах, сообщал, что комитет «5+5» готовится в ближайшие дни провести в Египте заседание с участием стран, граждане которых находятся в южных регионах Ливии в качестве наемников. На встрече планируется разработать механизм их вывода, который не создаст угрозы для этих государств.

«Наблюдатели еще не приступили к своей работе. Они начнут ее вскоре после заседания комитета в связи с началом эвакуации боевиков. На нашем следующем собрании мы обсудим возможность открытия общественной трассы, соединяющей район Аль-Хиша с муниципалитетом Аль-Джуфра», — добавил Аль-Фаллах.

Несколькими днями ранее член СВК Мухтар ан-Накаса подробно рассказал о механизме постепенного и сбалансированного вывода иностранных сил из Ливии. Он сообщил, что на первом этапе планируется эвакуация наемников.