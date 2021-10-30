Российский турист Кутовой дал советы, как не быть обманутым в путешествиях

Москва, 30 октября. Турист и блогер из России Алексей Кутовой раскрыл основные уловки местных жителей и рассказал, как не стать жертвой обмана в первые дни путешествия по чужой стране.

Несколько раз местным жителям разных стран удавалось обмануть российского туриста, однако со временем подобные случаи стали редкостью. Путешественник поделился своим опытом с любителями поездок.

«Выходя из аэропорта игнорируйте всех, кто к вам подходит и предлагает помощь. Это не помощники, а те, кто хочет срубить легких денег с глупого туриста. Они будут предлагать вам такси, просто давать советы, расспрашивать где вы будете жить и так далее», — рассказал путешественник на своем канале «Кутовой: путешествия и все такое» на платформе «Яндекс.Дзен».

Блогер добавил, что даже простой ответ из вежливости может привести к потере денек. Если требуется помощь, лучше обратиться к местным жителям, которые не проявляют интереса к иностранцу, порекомендовал Кутовой. Аналогична ситуация может происходить не только в воздушной гавани, но и в туристических местах.

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Самое главное, что поможет в чужой стране не стать жертвой обмана, это внимательность. Пока турист изучает местные правила и образ жизни, лучше ко всему относиться настороженно, подытожил автор статьи.

Эксперты Travel Daily News ранее дали рекомендации, как избежать стресса во время поездок на отдых. Дискомфорт часто испытывают те, кто редко путешествует.