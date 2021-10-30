Суданский лидер объяснил, почему события в стране нельзя назвать переворотом

Хартум, 30 октября. Главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан назвал неправыми тех, кто считает произошедшие в стране события переворотом.

В интервью РИА «Новости» глава восточноафриканского государства раскрыл некоторые причины недавнего решения о роспуске верховных институтов — Суверенного совета и кабинета министров, а также введения чрезвычайного положения на территории республики.

«Весь мир сбит с толку и, честно говоря, многие факты неизвестны тем, кто смотрит на политическую карту Судана. Те, кто считает это переворотом, неправы, так как мы у власти, и нас также должны были сменить путем переворота», — сообщил военный лидер.

Кроме того, он объяснил причину задержания и вывоза бывшего премьер-министра Абдаллы Хамдока из его резиденции в Хартуме. По словам Аль-Бурхана, военные пошли на вынужденные меры, узнав об угрозе нападения на главу правительства.

Председателя кабмина и еще несколько высокопоставленных чиновников задержали в минувший понедельник. Одновременно главнокомандующий ВС объявил о роспуске двух верховных органов власти и введении в стране режима чрезвычайного положения. На следующий день Абдаллу Хамдока вместе с супругой вернули в их столичную резиденцию.

«Мы располагали сведениями о возможном осуществлении нападения в самый разгар народного движения, поэтому решили уберечь его от угроз. И действительно, несколько группировок собрались у дома, когда он там находился, но как только мы почувствовали, что начинаются какие-то действия, то увезли его подальше от дома. Теперь же он вернулся в свою резиденцию», — добавил Аль-Бурхан.

Ранее главнокомандующий сообщил о целях и задачах вооруженных сил на ближайшее будущее. По его словам, в течение недели планируется формирование нового правительства, в которое путем беспристрастного отбора войдут представители всех регионов Судана.