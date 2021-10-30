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Экс-депутат Рады Журавко призвал Россию и Белоруссию начать экономическую блокаду Украины

  /   Обновлено: 30 октября 2021 13:05
Политика
Экс-депутат Рады Журавко призвал Россию и Белоруссию начать экономическую блокаду Украины
facebook.com  /  avzhuravko

Киев, 30 октября. Российской Федерации и Белоруссии необходимо прекратить поставлять Украине нефть, уголь, электроэнергию и горюче-смазочные материалы, рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Соответствующим заявлением политик поделился на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, подобные меры отразятся на украинских гражданах. Однако сейчас важнее избавиться от политического руководства, которое «глумится над своим народом и уничтожает многовековую историю народов» стран. Журавко призвал Россию и Белоруссию начать экономическую блокаду Украины.

«Вы простите за столь жесткие мои слова, но сегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну на Донбассе», — подчеркнул он.

Также он отметил, что Москве и Минску необходимо перестать оглядываться на Вашингтон и европейских политиков. Он объяснил это тем, что странам стоит действовать решительнее по отношению к украинским властям.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Запад заставляет руководство Украины отказаться от газа из России, который является дешевым для Киева. По его словам, под маской заботы об экологии Запад специально субсидирует появление ветряков и солнечных батарей в стране.

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украина белоруссия журавко
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