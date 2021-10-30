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Тарасова не поняла номер Преснякова и поставила ему низкие оценки в «Ледниковом периоде»
Шоу-бизнес
Тарасова не поняла номер Преснякова и поставила ему низкие оценки в «Ледниковом периоде»
Prt Scr youtube.com  /  Ледниковый Период

Москва, 30 октября. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и судья телепроекта «Ледниковый период» Татьяна Тарасова жестко раскритиковала участников в новом выпуске. Член жюри не поняла номер певца Никиты Преснякова и его партнерши Натальи Забияко.

Звездная пара решила представить свой номер на саундтрек к сериалу режиссеров Дмитрия Тюрина и Игоря Твердохлебова «Триггер». В целом выступление было оценено на 11,7 балла. Наивысшую оценку (6,0) выступающим поставил известный российский актер Леонид Ярмольник, а Тарасова оценила их номер на 5,7 балла.

«Я честно говорю, что мне номер не понравился и я его не поняла. Может быть, он мне поэтому не понравился, что я его не поняла. Все», — резко отметила судья.

Тарасова не поняла номер Преснякова и поставила ему низкие оценки в «Ледниковом периоде»
Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

Ведущие телешоу, фигуристы Алексей Ягудин и Алина Загитова, попытались вступиться за Преснякова и его партнершу по льду. Олимпийская чемпионка 2018 года отметила, что с каждым выпуском жюри все строже относится к участникам, которые должны не останавливаться и продолжать развиваться.

При этом из выпуска в выпуск любимцем строгой Тарасовой становится TikTok-блогер Даня Милохин. Ранее тренер высоко оценила выступление интернет-звезды в паре с фигуристкой Евгении Медведевой под композицию «Журавль по небу». Участники шоу вышли на лед в костюме советских школьников.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тарасова не поняла номер Преснякова и поставила ему низкие оценки в «Ледниковом периоде»
первый канал ледниковый период тарасова пресняков
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