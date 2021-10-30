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Reuters: Китай приступил к регулированию цен на уголь
Экономика
Reuters: Китай приступил к регулированию цен на уголь
pixabay.com

Пекин, 30 октября. Власти Китая начали снижать ценник на уголь в рамках внутреннего рынка, сообщают источники агентства Reuters.

Китайское правительство, с одной стороны, искусственно занижает цены на угольное топливо, а с другой стороны — увеличивает закупки угля из Российской Федерации.

Стоимость ресурса на товарной бирже Чжэнчжоу недавно снизилась до 181 доллара за тонну. В рамках торговой сессии 19 октября топливо дорожало до 309 долларов за аналогичный объем.

Согласно информации от источников Reuters, Национальная комиссия по развитию и реформам КНР намеревается зафиксировать временный ценовой лимит около планки в 188 долларов. Предполагается, что Пекин хочет выйти в итоге на цену в 68 долларов за тонну угля, чтобы удовлетворить потребности национальной экономики.

Нынешний год характеризуется для Китая дефицитом угля, так как Пекин уменьшил закупки энергоносителя из Австралии из-за внешнеполитических разногласий, а также сократил внутреннюю добычу. Помимо этого, на ситуации сказалось стремительное восстановление экономики после пандемии.

Параллельно с этим, КНР наращивает импорт угля из России. Данные китайской таможенной службы свидетельствуют о том, что закупки ресурса в начале осени повысились на 230% и достигли 3,7 млн тонн.

Министерство экономического развития РФ прокомментировало ранее приостановку поставок угля на Украину. В ведомстве заявили, что на ситуацию оказывает влияние увеличение внутрироссийских потребностей в топливе.

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Все новости / Экономика / Reuters: Китай приступил к регулированию цен на уголь
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