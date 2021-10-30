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Психолог Тюхтина объяснила пользу тематических домашних праздников для детей на каникулах
Общество
Психолог Тюхтина объяснила пользу тематических домашних праздников для детей на каникулах
pixabay.com  /  _Alicja_

Москва, 30 октября. Родители могут разнообразить досуг детей на каникулах, устраивая тематические праздники и домашние мастерские, сообщила преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Маргарита Тюхтина.

Психолог отметила, что время каникул — это отличный повод для мини-праздника. Причем его организацией можно заниматься вместе с ребенком.

«В один день мы можем предложить ребенку создать неньютоновскую жидкость, в другой — стать художником и пройти экспресс-курс по созданию картин вместе с ребенком», — отметила Тюхтина в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Кроме того, провести время с пользой помогут виртуальные выставки музеев и онлайн-трансляции театральных постановок. Старшие школьники могут заниматься внеклассным чтением или учиться дистанционно на базе различных образовательных площадок, резюмировала специалист.

Семейный психолог Наталья Наумова ранее рассказала, как сохранить учебный настрой ребенка на внеплановых каникулах. В частности, она посоветовала не перегружать школьников домашними заданиями.

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