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Тарасова прокомментировала успех российских фигуристок на Гран-при в Канаде
Спорт
Тарасова прокомментировала успех российских фигуристок на Гран-при в Канаде
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 октября. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результатах Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной на канадском Гран-при.

Российский специалист в интервью «Чемпионату» отметила, что фигуристки потрясающе катаются, не допуская ошибок.

«Наши девочки изумительно и безошибочно катаются! Косторная выполнила тройной аксель, но судьи отметили на прыжке недокрут. Но Алена все равно выглядела и каталась очень хорошо. Камила Валиева и Елизавета Туктамышева также исполнили тройной аксель: Камила прыгнула даже с руками наверх. Это лишь короткая программа», — пояснила Тарасова.

Она поздравила спортсменок с успехами на Гран-при и напомнила, что в Канаду девушки отправились в последний момент.

«Нас ничто не сломит — мы здорово откатались. Русскую женщину ничего не может сломить», — резюмировала она.

Напомним, в топ-3 лидеров короткой программы вошли только российские фигуристки.

Ранее бывший тренер Косторной Марина Черкасова завила, что фигуристка разленилась под наставничеством Евгения Плющенко, поэтому ей приходится наверстывать упущенное с Этери Тутберидзе.

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Все новости / Спорт / Тарасова прокомментировала успех российских фигуристок на Гран-при в Канаде
тарасова валиева фигурное катание косторная туктамышева
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