Facebook заблокировал ролик хоровой капеллы с песней про Степана Бандеру

Львов, 30 октября. Львовская национальная мужская хоровая капелла «Дударик» пожаловалась на блокировку видео с песней об украинском националисте Степане Бандере в Facebook.

Песня «Батько наш Бандера» стала популярной у украинцев в TikTok. Капелла решила снять свой ролик и выложить его в соцсеть Facebook, но не всем он понравился.

«Из-за жалобы недоброжелателей наше сообщение и видео в Facebook в поддержку флешмоба "Батько наш Бандера" заблокировано!» — указывается в сообщении представителей капеллы.

К посту прилагается скриншот, где говорится, что видеозапись нарушает «стандарты сообщества относительно пропаганды ненависти».

Ранее ученики первого класса тернопольской школы спели популярную в стране песню про пособника нацистов Степана Бандеру. На видеозаписи четыре мальчика в вышиванках и военных фуражках на головах поют песню «Батько наш Бандера, Украина — мати». Через социальную сеть TikTok подростки запустили флешмоб с песней, снимая под нее видео в самых неподходящих для этого местах.