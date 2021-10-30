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Индейцы Эквадора согласились на переговоры с президентом Лассо
Весь мир
Индейцы Эквадора согласились на переговоры с президентом Лассо
Global Look Press  /  Juan Diego Montenegro / dpa

Кито, 29 октября. Крупнейшая организация индейцев в Эквадоре решила приостановить протесты против увеличения цен на топливо и выразила готовность к диалогу с правительством страны. Конфедерация коренных народов Эквадора (CONAIE) сообщила об этом на своей странице.

Президент Гильермо Лассо пригласил лидеров индейцев к переговорам в следующие две недели, представители коренных народов объявили о приостановке демонстраций.

Протестующие настаивают, что увеличение стоимости горючего несправедливо сказывается на состоянии большинства населения, которое и так страдает от последствий пандемии коронавируса.

Лидеры индейцев отметили, что они рассмотрят приглашение Лассо возобновить диалог и примут решение в результате собрания общин коренных народов. По информации правительства, президент предложил организациям провести встречу 10 ноября.

Тысячи людей участвовали в акциях протеста, начавшихся 26 октября. Демонстранты выражали недовольство ростом цен на бензин типа «экстра» до 2,55 доллара за галлон (3,8 литра) и дизельное топливо — до 1,9 доллара за галлон (в пересчете на рубли это около 47 рублей за литр бензина и 35 рублей за литр дизтоплива. — Прим. ФАН).

Индейцы Эквадора согласились на переговоры с президентом Лассо
Федеральное агентство новостей

Демонстрации 26 октября, проходившие на исторической площади Санто-Доминго, недалеко от президентского дворца в Кито, закончились задержанием 37 человек. Чтобы вернуть порядоrк в центре столицы, правоохранители применили слезоточивый газ, а также на мотоциклах и лошадях пытались разогнать протестующих. Участники в ответ использовали булыжники дорожного покрытия, забрасывая ими полицейских. В результате пятеро правоохранителей получили ранения.

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Все новости / Весь мир / Индейцы Эквадора согласились на переговоры с президентом Лассо
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