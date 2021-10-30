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Премьер Греции заявил о готовности обсудить проблему морских границ с Турцией
Весь мир
Премьер Греции заявил о готовности обсудить проблему морских границ с Турцией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Афины, 30 октября. Афины готовы договариваться с Анкарой о разграничении морских юрисдикций, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Моя дверь всегда открыта. <…> Греция подписала соглашения, определяющие исключительные экономические зоны, с соседними странами, такими как Италия и Египет. Нет никаких причин, по которым мы не можем сделать это с Турцией. [Однако это должно происходить] при условии, что напряженность будет снижена, и мы поймем, что такой подход в конечном итоге принесет пользу обеим странам», — заявил он после встречи с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, посетившей Афины в рамках визита.

В то же время греческий премьер призвал Европейский союз (ЕС) занять более жесткую позицию в отношении Турции. По словам Мицотакиса, хладнокровие западных стран по этому вопросу поощряет произвольное поведение Анкары, в связи с чем европейские принципы должны быть применены на практике.

Как отметил глава греческого правительства, Афины стремятся иметь хорошие отношения со своими соседями на основе международного права, однако не потерпят угроз своим суверенным правам.

Комментарии Мицотакиса не вызвали немедленной реакции Турции. Анкара также ранее заявляла, что открыта для обсуждения делимитации морских пространств со всеми странами при условии соблюдения ее прав.

Многочисленные разногласия

Греция и Турция, соседи и союзники по блоку НАТО, расходятся в позициях по ряду принципиальных вопросов, включая территориальные споры в Эгейском море, права на разведку нефтегазовых месторождений в Восточном Средиземноморье и будущее Кипра, разделенного на две части. В 1974 году турецкая армия оккупировала 37% острова, а в 1983 году северные территории объявили о независимости и создании Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), которая до сих пор признана только Анкарой.

В прошлом году споры между двумя странами едва не спровоцировали военный конфликт. Разногласия были связаны с тем, что Греция, как и все мировое сообщество, не признает меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, заключенный Анкарой и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии в ноябре 2019 года. 

В свою очередь, Анкара заявила о непризнании соглашения о морских юрисдикциях, заключенного Грецией и Египтом летом 2020 года. Турция направила судно Oruç Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ ВВС И ВМФ Греции были приведены в полную боевую готовность.

В целом поиск компромиссов между Анкарой и Афинами по вопросам морских границ усложняется спорами о протяженности континентальных шельфов и границах территориальных вод. Турция заявляет, что обладает самой протяженной береговой линией в Восточном Средиземноморье, поэтому, невзирая на греческие острова, должна претендовать на обширные морские территории. В свою очередь, Греция настаивает на том, что ее острова имеют право на все морские зоны, в том числе исключительные экономические зоны и континентальный шельф. Эта же позиция зафиксирована в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

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