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СМИ сообщили о серии взрывов в окрестностях Дамаска

  /   Обновлено: 30 октября 2021 12:59
Весь мир
СМИ сообщили о серии взрывов в окрестностях Дамаска
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Дамаск, 30 октября. Серия взрывов прогремела в окрестностях столицы Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Согласно заявлениям местных источников, взрывы были зафиксированы в районе авиабазы Аль-Мезза, а также населенных пунктов Ад-Димас и Кудсая.

По данным СМИ, причиной взрывов стала воздушная атака со стороны Голанских высот, которую отражает система противовоздушной обороны САР.

Предыдущая атака Израиля по территории Сирии была зафиксирована всего несколько дней назад — 25 октября. Тогда Министерство иностранных дел арабской республики сообщило, что еврейское государство нанесло удары по объектам на юге САР.

«Это происходит в рамках череды актов агрессии в отношении суверенитета Сирии», — подчеркивали в МИД.

В ведомстве также заявляли, что САР оставляет за собой право ответить на акт агрессии.

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