СМИ сообщили о серии взрывов в окрестностях Дамаска

Дамаск, 30 октября. Серия взрывов прогремела в окрестностях столицы Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщает информационное агентство SANA.
Unconfirmed picture from #Damascus being shared around #Syria pic.twitter.com/8d8pmEtBVs— parallel_universe (@ignis_fatum) October 30, 2021
Согласно заявлениям местных источников, взрывы были зафиксированы в районе авиабазы Аль-Мезза, а также населенных пунктов Ад-Димас и Кудсая.
⭕️#Syria: Reports about Multiple explosions at Qudssaya , Al-Mezzah airbase, Al-Dimas/#Damascus pic.twitter.com/VJH3b7T8Bp— ????-???????????????? (@L_Team10) October 30, 2021
По данным СМИ, причиной взрывов стала воздушная атака со стороны Голанских высот, которую отражает система противовоздушной обороны САР.
Предыдущая атака Израиля по территории Сирии была зафиксирована всего несколько дней назад — 25 октября. Тогда Министерство иностранных дел арабской республики сообщило, что еврейское государство нанесло удары по объектам на юге САР.
«Это происходит в рамках череды актов агрессии в отношении суверенитета Сирии», — подчеркивали в МИД.
В ведомстве также заявляли, что САР оставляет за собой право ответить на акт агрессии.