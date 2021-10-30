СМИ сообщили о серии взрывов в окрестностях Дамаска

Дамаск, 30 октября. Серия взрывов прогремела в окрестностях столицы Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Согласно заявлениям местных источников, взрывы были зафиксированы в районе авиабазы Аль-Мезза, а также населенных пунктов Ад-Димас и Кудсая.

По данным СМИ, причиной взрывов стала воздушная атака со стороны Голанских высот, которую отражает система противовоздушной обороны САР.

Предыдущая атака Израиля по территории Сирии была зафиксирована всего несколько дней назад — 25 октября. Тогда Министерство иностранных дел арабской республики сообщило, что еврейское государство нанесло удары по объектам на юге САР.

«Это происходит в рамках череды актов агрессии в отношении суверенитета Сирии», — подчеркивали в МИД.

В ведомстве также заявляли, что САР оставляет за собой право ответить на акт агрессии.