Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 13:30
13:29
Политика
МИД РФ заявил о проработке вопроса с QR-кодами для ряда иностранных дипломатов
13:27
Спорт
«Эвертон» интересуется полузащитником «Монако» Головиным
13:25
Общество
Повышение стоимости проезда в Перми случится не раньше начала 2022 года
13:18
Политика
Советник Путина Эдельгериев не исключил провала саммита по климату в Глазго
13:17
Экономика
Киев не станет закупать российское электричество в ноябре
13:17
Армия
NetEasе: Британия опасается возможной сделки между Россией и Аргентиной по МиГ-35
13:17
Происшествия
Стреляные гильзы нашли неподалеку от автомобиля охотившегося в лесу Рашкина
13:13
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала 18-е золото на ЧМ и установила мировой рекорд
13:12
Весь мир
Совместный военный комитет Ливии обсудит в Каире вывод иностранных боевиков
13:11
Экономика
Авиакомпании могут получить крупные компенсации из-за роста цен на авиакеросин
Все новости

Руководитель центра «Метео» Шувалов предупредил о 20-градусных морозах на Урале и в Сибири
Общество
Руководитель центра «Метео» Шувалов предупредил о 20-градусных морозах на Урале и в Сибири
pexels.com  /  Liza Summer

Москва, 30 октября. Урал и Сибирь в начале ноября накроет волной холода. Температура в некоторых регионах может опуститься ниже −20 градусов. Об этом сообщил руководитель центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов.

По словам специалиста, в Европейской части России сейчас наблюдается «полубабье» лето, в то время как на Урале и на юге западной Сибири происходит провал холода. Уже 3 ноября жителей Екатеринбурга ожидает похолодание до −10...−12 градусов. Схожие погодные условия прогнозируются и в Челябинске.

«А вот ближе всех к ядру холодного антициклона окажется Нижний Тагил, в ночь с 3 на 4 ноября в городе первые 20-градусные морозы, также в Ханты-Мансийске, Сургуте −20...−23, в Тюмени, Омске −15...−20», — заявил Шувалов в интервью URA.RU.

По данным Гидрометцентра, в начале ноября погодные условия в северной части страны окажутся под влиянием атлантического циклона. В связи с этим серьезные морозы накроют центральные районы Ханты-Мансийского округа уже 1 ноября. Ночью там температура может опускаться до −22...−27 градусов.

Гидрометцентр ранее пообещал рекордно теплый ноябрь на большей части Европейской территории России. Месячные температурные показатели превысят средние многолетние значения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Руководитель центра «Метео» Шувалов предупредил о 20-градусных морозах на Урале и в Сибири
россия шувалов морозы
Комментировать