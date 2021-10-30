Руководитель центра «Метео» Шувалов предупредил о 20-градусных морозах на Урале и в Сибири

Москва, 30 октября. Урал и Сибирь в начале ноября накроет волной холода. Температура в некоторых регионах может опуститься ниже −20 градусов. Об этом сообщил руководитель центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов.

По словам специалиста, в Европейской части России сейчас наблюдается «полубабье» лето, в то время как на Урале и на юге западной Сибири происходит провал холода. Уже 3 ноября жителей Екатеринбурга ожидает похолодание до −10...−12 градусов. Схожие погодные условия прогнозируются и в Челябинске.

«А вот ближе всех к ядру холодного антициклона окажется Нижний Тагил, в ночь с 3 на 4 ноября в городе первые 20-градусные морозы, также в Ханты-Мансийске, Сургуте −20...−23, в Тюмени, Омске −15...−20», — заявил Шувалов в интервью URA.RU.

По данным Гидрометцентра, в начале ноября погодные условия в северной части страны окажутся под влиянием атлантического циклона. В связи с этим серьезные морозы накроют центральные районы Ханты-Мансийского округа уже 1 ноября. Ночью там температура может опускаться до −22...−27 градусов.

Гидрометцентр ранее пообещал рекордно теплый ноябрь на большей части Европейской территории России. Месячные температурные показатели превысят средние многолетние значения.