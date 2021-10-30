Ученые Чикагского университета и Института Карнеги создали форму инопланетного льда

Вашингтон, 30 октября. Усовершенствованный источник рентгеновского излучения позволил ученым воссоздать структуру суперионного льда, который образуется внутри ледяных планет-гигантов.

Суперионный лед является одной из многочисленных экзотичных форм воды. Возможно, это наиболее распространенная из всех водных модификаций во Вселенной. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Physics.

Чтобы получить такую фазу льда, специалисты использовали источник синхротронного излучения APS для генерации ярких пучков рентгеновского излучения. Полученный суперионный лед оказался темным из-за необычного взаимодействия со светом.

Необычные свойства такого вещества могут играть ключевую роль в генерации магнитных полей у ледяных гигантов, защищая их от энергичных заряженных частиц, подобно Земле. Данное открытие поможет ученым в поисках жизни в других звездных системах.

Ученые из Мельбурнского университета ранее выяснили принцип работы эффекта плацебо. В эксперименте приняли участие 13 мужчин и 14 женщин.