Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 13:30
13:29
Политика
МИД РФ заявил о проработке вопроса с QR-кодами для ряда иностранных дипломатов
13:27
Спорт
«Эвертон» интересуется полузащитником «Монако» Головиным
13:25
Общество
Повышение стоимости проезда в Перми случится не раньше начала 2022 года
13:18
Политика
Советник Путина Эдельгериев не исключил провала саммита по климату в Глазго
13:17
Экономика
Киев не станет закупать российское электричество в ноябре
13:17
Армия
NetEasе: Британия опасается возможной сделки между Россией и Аргентиной по МиГ-35
13:17
Происшествия
Стреляные гильзы нашли неподалеку от автомобиля охотившегося в лесу Рашкина
13:13
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала 18-е золото на ЧМ и установила мировой рекорд
13:12
Весь мир
Совместный военный комитет Ливии обсудит в Каире вывод иностранных боевиков
13:11
Экономика
Авиакомпании могут получить крупные компенсации из-за роста цен на авиакеросин
Все новости

Ученые Чикагского университета и Института Карнеги создали форму инопланетного льда
Наука
Ученые Чикагского университета и Института Карнеги создали форму инопланетного льда
pixabay.com

Вашингтон, 30 октября. Усовершенствованный источник рентгеновского излучения позволил ученым воссоздать структуру суперионного льда, который образуется внутри ледяных планет-гигантов.

Суперионный лед является одной из многочисленных экзотичных форм воды. Возможно, это наиболее распространенная из всех водных модификаций во Вселенной. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Physics.

Чтобы получить такую фазу льда, специалисты использовали источник синхротронного излучения APS для генерации ярких пучков рентгеновского излучения. Полученный суперионный лед оказался темным из-за необычного взаимодействия со светом.

Необычные свойства такого вещества могут играть ключевую роль в генерации магнитных полей у ледяных гигантов, защищая их от энергичных заряженных частиц, подобно Земле. Данное открытие поможет ученым в поисках жизни в других звездных системах.

Ученые из Мельбурнского университета ранее выяснили принцип работы эффекта плацебо. В эксперименте приняли участие 13 мужчин и 14 женщин.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые Чикагского университета и Института Карнеги создали форму инопланетного льда
ученые планета лед
Комментировать