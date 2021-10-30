Квартальная выручка Apple увеличилась на 29%

Нью-Йорк, 30 октября. Выручка корпорации Apple по итогам четвертого квартала 2021 года выросла на 29% по сравнению с прошлогодним показателем, до 83,4 млрд. Об этом свидетельствует отчетность, размещенная на сайте компании.

Чистая прибыль Apple по итогам минувшего квартала составила 20,5 млрд долларов. За аналогичный период 2020 года этот показатель достиг 12,6 млрд долларов.

По итогам финансового года, который также завершился в компании 25 сентября, выручка Apple составила 365,8 млрд долларов по сравнению с 274,5 млрд долларов за предыдущий год. Чистая прибыль по результатам финансового года составила 94,6 млрд долларов, годом ранее данные по этому показателю равнялись 57,4 млрд долларов.

Ключевым продуктом фирмы остается iPhone. Выручка от продаж этих смартфонов по всему миру достигла 38,8 млрд долларов за квартал и 191,9 млрд долларов за финансовый год.

Нехватка чипов может привести к дефициту iPhone. Об этом предупредили инвестиционные банки JPMorgan и Needham.