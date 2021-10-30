Читателей Die Zeit возмутили слова Ишингера о ядерных ракетах США на территории Германии

Берлин, 30 октября. Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали главу Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера после его слов об опасности отказа от размещения американского ядерного оружия на территории Германии.

Ишингер заявил, что это подтолкнет Польшу к ядерному сотрудничеству с США, что вызовет непредсказуемую реакцию у России. Большинство читателей назвали наивными мечты Европы выстоять в ядерном противостоянии с Москвой. Их также возмутили слова политика о необходимости сохранить ядерные ракеты.

«Ужасная политика сдерживания России, в том числе и с помощью раскручивания гонки обычных вооружений, так же бессмысленна, как и опасна», — написал один из читателей.

Некоторые отметили, что НАТО давно находится у рубежей России под предлогом защиты от Ирана, поэтому появление ядерного оружия в Польше не сильно изменит ситуацию. При этом ряд жителей ФРГ высказался за то, чтобы американские ракеты были вывезены из Германии.

«Во время войны арсенал атомных бомб станет потенциальной целью для противника. По моему мнению, нельзя вообще размещать атомное оружие на территориях других государств», — считает пользователь.

Ранее газета Financial Times сообщила, что союзники США в Европе и Тихом океане выступили за сохранение американцами принципа упреждающего ядерного удара. Отмечалось, что против неприменения ракет первыми выступили Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия.