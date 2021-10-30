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Наташа Королева доверила свой макияж для ТВ-шоу невестке-стриптизерше
Шоу-бизнес
Наташа Королева доверила свой макияж для ТВ-шоу невестке-стриптизерше
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 30 октября. Певица Наташа Королева предстала в образе ведьмы в компании сына накануне Хэллоуина. Звезда призналась, что жуткий макияж ей сделала невестка, бывшая стриптизерша Мелисса Валынкина.

Хэллоуин традиционно отмечают 31 октября, но Королева решила заранее подготовиться к празднику. Артистка примерила на себя образ ведьмы ради участия в проекте Муз-ТВ «У-дачный чарт». Звезда записала промо-ролик, она появилась в кадре в компании 19-летнего сына Архипа от шоумена Сергея Глушко.

Королева также показала подписчикам кадр с тематической фотосессии, где поклонники смогли тщательно разглядеть макияж — певица доверила его Валынкиной, которая решила оставить карьеру в приватном танце ради работы визажистом.

Бывшая стриптизерша не скрывает свою профессию, но готовится посвятить себя искусству макияжа. Валынкина живет вместе с будущей свекровью и ее сыном и часто делится фотографиями Королевой в Instagram.

Мать Королевой Людмила Порывай не имеет комплексов, как и ее дочь. Звезда не так давно продемонстрировала зажигательный танец в коротком платье под песню Валерия Меладзе, передает «Вечерняя Москва».

Королева ранее вспомнила о разводе с Игорем Николаевым в интервью Елене Ашаниной. Звезда рассказала, какую ошибку допустил музыкант в браке с певицей.

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