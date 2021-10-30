Прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» остановлена

Москва, 30 октября. Прокачка природного газа в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа» прекратилась. Об этом сообщил оператор газотранспортной сети Европы Gascade.

Физический поток по газопроводу на входе в ГТС Германии с началом газовых суток 30 октября упал до нуля. Кроме того, «Ямал — Европа» перешел на реверсный режим. Прокачка газа снизилась с 09:00 до 10:00 по московскому времени, а с 10:00 до 11:00 — прекратилась.

Возможно, это связано с получением газа Польшей, которая закупает часть топлива по виртуальному реверсу из Германии. Когда заявка на виртуальный реверс превышает прямой физический поток, поставки в Германию по газопроводу прекращаются, поскольку весь объем забирает Польша.

Журналисты австрийского издания Die Presse ранее отметили неготовность властей Евросоюза справиться с вызовами энергетического кризиса. По их словам, нынешняя ситуация на рынке энергетики наихудшая с 1970-х годов.