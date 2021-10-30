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Китайским автолюбителям показали премиальный седан от Audi
Экономика
Китайским автолюбителям показали премиальный седан от Audi
youtube.com  /  Commercials Abantec

Пекин, 30 октября. Специально для китайских водителей в немецком концерне Audi разработали особую модификацию седана A8.

Автомобилестроительная корпорация Audi обновила седан A8 и презентовала модифицированную под нужды автомобилистов в КНР версию A8 L Horch Founder's Edition, которая отличается дополнительной роскошью и удлиненным кузовом.

Машина была показана перед автосалоном в Гуанчжоу. Модель обзавелась длинной колесной базой на 130 мм. Радиаторная решетка автомобиля характеризуется дополнительными хромированными вставками, а диски на 20 дюймов претендуют на эффект, демонстрируемый колесами Bentley и Maybach.

Люксовый седан оборудуется мотором V6 на три литра с двойным турбонаддувом. Вместе с 48-вольтовой системой машина может похвастаться мощностью в 335 л.с. Некоторые автоэксперты считают, что A8 L Horch может появиться и на других рынках, однако конкретной информации по этому направлению еще нет. Известно, что данная модификация создана исключительно на основании запросов местных автомобилистов.

Сеть недавно пополнилась еще одним объявлением о продаже раритетного представителя немецкого концерна. Счастливый обладатель ретро-модели Audi Front 225 1936 года выпуска решил продать ТС за 25,2 млн рублей.

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Все новости / Экономика / Китайским автолюбителям показали премиальный седан от Audi
audi авто седан A8 L Horch
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