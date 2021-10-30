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Спецназ и скорая помощь прибыли к тюрьме, где сидит Саакашвили
Политика
Спецназ и скорая помощь прибыли к тюрьме, где сидит Саакашвили
Global Look Press  /  Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Тбилиси, 30 октября. Бригада спецназа и автомобиль скорой помощи приехали на территорию тюрьмы в городе Рустави, где находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Как передает телеканал «Пирвели», что конкретно происходит в здании, пока неизвестно, но к тюрьме подъехал автобус с силовиками, а также скорая помощь с медиками.

В Грузии 30 октября проходит второй тур муниципальных выборов. Как заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, в субботу Саакашвили попытается сымитировать плохое самочувствие и вызвать эмоции у сторонников.

Экс-президент почти месяц находится в заключении, он объявил голодовку. Кобахидзе назвал ее имитацией и рассказал журналистам, что на самом деле Саакашвили в день выпивает по три литра лимонада, а заключенные над ним смеются.

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спецназ саакашвили грузия
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