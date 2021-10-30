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Игорь Черевченко зимой может возглавить клуб из дальнего зарубежья
Спорт
Игорь Черевченко зимой может возглавить клуб из дальнего зарубежья
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Russian Look

Москва, 30 октября. Экс-наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко рассказал о возможных вариантах продолжения тренерской карьеры.

По словам российского специалиста, звонки с предложениями о работе ему поступают. При этом Черевченко не стал уточнять, кто приглашает его к сотрудничеству.

«Есть звонки, но не буду говорить, откуда. Пока не готов. Думаю, скорее всего, после декабря меня снова можно ждать в работе. Это больше заграница. Варианты из дальнего зарубежья, а не ближнего. Я никогда не загадываю. Возможно, это будет в январе, а, возможно, через две недели», — передает слова 47-летнего специалиста «РБ Спорт».

На этой неделе стало известно, что руководство «Химок» и Черевченко расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Подмосковный клуб после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал всего 11 очков. В воскресенье «Химки» сыграют дома с другим аутсайдером турнирной таблицы — «Уралом».

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