Москва, 30 октября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад заставляет власти Украины отказаться от газа из России, который является дешевым для Киева.

По словам Патрушева, под маской заботы об экологии Запад специально субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине. Если же страну накроет холодная зима, Евросоюз якобы готов прийти на помощь Киеву посредством реверсивных поставок газа из Словакии, говорит он.

«Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене», — заявил Патрушев в интервью «КП».

Секретарь российского Совбеза добавил, что Европа планирует облагать продукцию «грязного» производства так называемым углеродным налогом.

Ранее Патрушев заявил, что промышленность Евросоюза оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии. По его словам, одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мало для обеспечения полноценного функционирования экономики.