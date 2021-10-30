Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 13:29
13:29
Политика
МИД РФ заявил о проработке вопроса с QR-кодами для ряда иностранных дипломатов
13:27
Спорт
«Эвертон» интересуется полузащитником «Монако» Головиным
13:25
Общество
Повышение стоимости проезда в Перми случится не раньше начала 2022 года
13:18
Политика
Советник Путина Эдельгериев не исключил провала саммита по климату в Глазго
13:17
Экономика
Киев не станет закупать российское электричество в ноябре
13:17
Армия
NetEasе: Британия опасается возможной сделки между Россией и Аргентиной по МиГ-35
13:17
Происшествия
Стреляные гильзы нашли неподалеку от автомобиля охотившегося в лесу Рашкина
13:13
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала 18-е золото на ЧМ и установила мировой рекорд
13:12
Весь мир
Совместный военный комитет Ливии обсудит в Каире вывод иностранных боевиков
13:11
Экономика
Авиакомпании могут получить крупные компенсации из-за роста цен на авиакеросин
Все новости

Секретарь Совбеза РФ Патрушев обвинил Запад в давлении на Украину в вопросе газа
Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев обвинил Запад в давлении на Украину в вопросе газа
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 30 октября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад заставляет власти Украины отказаться от газа из России, который является дешевым для Киева.

По словам Патрушева, под маской заботы об экологии Запад специально субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине. Если же страну накроет холодная зима, Евросоюз якобы готов прийти на помощь Киеву посредством реверсивных поставок газа из Словакии, говорит он.

«Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене», — заявил Патрушев в интервью «КП».

Секретарь российского Совбеза добавил, что Европа планирует облагать продукцию «грязного» производства так называемым углеродным налогом.

Ранее Патрушев заявил, что промышленность Евросоюза оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии. По его словам, одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мало для обеспечения полноценного функционирования экономики.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Секретарь Совбеза РФ Патрушев обвинил Запад в давлении на Украину в вопросе газа
россия патрушев запад
Комментировать