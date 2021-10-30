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Союз журналистов выразил соболезнования семье покойного Игоря Кириллова

  /   Обновлено: 30 октября 2021 12:21
Общество
Союз журналистов выразил соболезнования семье покойного Игоря Кириллова
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 30 октября. Союз журналистов России выразил соболезнования родным и близким диктора Игоря Кириллова в связи с его смертью. От организации выступил его глава, журналист Владимир Соловьев.

Представитель союза отметил, что смерть журналиста стала настоящей утратой. По словам Соловьева, голос Кириллова всегда будет звучать в сердцах не только его почитателей, но и всех россиян. Он подчеркнул, что зрители будут его помнить по трансляциям парада на Красной площади и по программе «Время» на Первом канале.

«Мы выражаем соболезнования и семье, и родным, и коллегам. Кириллов — совершенно уникальный человек, его голос навсегда в наших сердцах», — приводит слова Соловьева РИА Новости.

Диктор ушел из жизни в возрасте 89 лет. Согласно информации источника Федерального агентства новостей, Кириллов умер от тромбоза рано утром 30 октября. Состояние артиста стало ухудшаться еще в сентябре, однако с тромбозом ноги он отказался ехать в больницу. Госпитализировали его уже в октябре, в клинике он и умер.

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