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ФК «Спартак» почтил память покойного диктора Игоря Кириллова
Общество
ФК «Спартак» почтил память покойного диктора Игоря Кириллова
Global Look Press  /  Ltd Foma/Russian Look

Москва, 30 октября. Клуб «Спартак» прокомментировал смерть советского диктора Игоря Кириллова в траурной публикации. Народный артист СССР долгие годы был футбольным болельщиком.

Экс-ведущий программы «Время» Кириллов ушел из жизни ночью на 90-м году жизни. По предварительным данным, артист скончался от тромбоза. Футбольный клуб «Спартак» почтил память своего преданного болельщика и выразил соболезнования родным и близким.

Кириллов родился в Москве в 1932 году. 14 сентября он отпраздновал 89-летие. Помощник диктора рассказал, что он скончался незадолго до запланированных съемок в шоу «Секрет на миллион» телеведущей Леры Кудрявцевой. Они провели переговоры, однако всего за день до своего участия в проекте Кириллов ушел из жизни.

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