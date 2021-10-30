ФК «Спартак» почтил память покойного диктора Игоря Кириллова

Москва, 30 октября. Клуб «Спартак» прокомментировал смерть советского диктора Игоря Кириллова в траурной публикации. Народный артист СССР долгие годы был футбольным болельщиком.

Экс-ведущий программы «Время» Кириллов ушел из жизни ночью на 90-м году жизни. По предварительным данным, артист скончался от тромбоза. Футбольный клуб «Спартак» почтил память своего преданного болельщика и выразил соболезнования родным и близким.

В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов.



Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года.



Выражаем соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/TXX0GDQa87 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2021

Кириллов родился в Москве в 1932 году. 14 сентября он отпраздновал 89-летие. Помощник диктора рассказал, что он скончался незадолго до запланированных съемок в шоу «Секрет на миллион» телеведущей Леры Кудрявцевой. Они провели переговоры, однако всего за день до своего участия в проекте Кириллов ушел из жизни.