Наклон головы помогает собаке в «беседе» с людьми слышать и обрабатывать информацию

Будапешт, 30 октября. Причину, по которой собаки наклоняют голову во время общения с людьми, выяснили исследователи из Университета Этвоша Лоранда в Будапеште. Это помогает животным воспринимать информацию.

Венгерские специалисты провели ряд экспериментов, в которых принимали участие собаки. Владельцы обучали своих домашних животных наименованиям новых игрушек. Результаты показали, что питомцы наклоняют голову, когда слышат просьбу хозяина принести игрушку.

«Часто владельцы наблюдают, как собаки наклоняют голову, и мы до сих пор не имеем полного представления о функциях и обстоятельствах, в которых происходит такое поведение. Однако это исследование является первым шагом в данном направлении, показывающим, как такое поведение может быть связано с наличием у собаки значимых и заметных звуковых стимулов», — рассказали авторы научной работы.

Ученые добавили, что животные предпочитают наклонять голову в определенную сторону. На промежуточном этапе исследования специалисты сделали вывод, что это помогает собакам слышать и обрабатывать полученную от человека информацию.

Кинолог Владимир Голубев ранее дал советы волонтерам по выгулу чужих собак. Он объяснил, что питомцу нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку.