Немецкое издание Bild перечислило главные качества хороших любовников

Москва, 30 октября. Таблоид из Германии Bild опубликовал материал, в котором говорится о трех наиболее важных качествах любовников. Специалисты провели социологический опрос.

Согласно исследованию, большинство женщин ценит мужчин, которые выступают за равноправие. Они считают, что хороший любовник должен заботиться не только о своем удовольствии, но и об ощущениях партнерши. Такое качество оценили 40% опрошенных женщин. Также издание обращает внимание на важность чувства юмора в повседневной жизни. Любовник должен уметь посмеяться над нелепой ситуацией в постели.

«61% опрошенных указали, что не могут представить себя рядом с человеком, который не умеет смеяться над собой», — написали эксперты Bild.

Кроме того, большая роль отводится личному общению. Согласно опросу, 66% мужчин хотели бы открыто говорить с женщинами о сексе. По их мнению, только так можно построить стабильные и сбалансированные отношения.

Ранее мужчинам объяснили, от чего зависит желание женщины заняться сексом. Американские специалисты полагают, что желание в первую очередь возникает во время овуляции.