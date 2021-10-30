У находящегося в крайне тяжелом состоянии Гаркалина не выдерживает сердце

Москва, 30 октября. Известный российский актер Валерий Гаркалин проходит лечение от коронавируса нового типа в одной из московских клиник. Состояние артиста стало заметно ухудшаться.

Особенно сильно болезнь ударяет по сердцу артиста, которое не выдерживает. Источники kp.ru отмечают, что звезде назначили новые препараты, которые должны поддерживать организм в тонусе. Известно, что его подключили к аппарату ЭКМО. Одним из последних назначений лечащего врача стал норадреналин. Состояние Гаркалина постоянно ухудшается, поскольку у актера критически падает давление.

Звезда культового фильма «Ширли-мырли» попала в больницу с коронавирусом нового типа в начале месяца. Изначально состояние Гаркалина оценивалось как среднетяжелое, однако из-за длительных проблем с сердцем ему становится все хуже.

Ранее уже было известно, что страдающий от сердечно-сосудистых заболеваний актер тяжело переносит COVID-19. Несмотря на все усилия медицинских специалистов, его состояние не улучшается.