В День всех святых в Мексике установили инсталляцию жертвам COVID-19

На площади Толса в Мексиканской столице празднуют Хеллоуин. Национальный художественный музей установил перед входом интерактивную инсталляцию жертвам коронавируса.

В связи с событиями последних лет Хеллоуин все меньше ощущается, как «праздник» в привычном смысле этого слова. Среди прочих «загробных» композиций, которыми пестрит в эти дни центральная площадь Мехико, выделяется алтарь, где каждый может зажечь свечу, оставить фотографию или цветок в честь близкого человека, ушедшего из-за коронавируса. Выставка длится пять дней и каждый из них посвящен определенному типу души или потери. Традиционно, 28 октября — день памяти людей, погибших от несчастного случая или болезни.

«Требуются усилия над собой, чтобы войти в состояние духа этого праздника, так как боль очень велика. Я лично потеряла близкого родственника. Есть семьи, которые потеряли 15, 17 или 18 родственников и это, конечно, очень тяжело перенести», — делится переживаниями Регина Рейес Уэрта, родственница погибшего от COVID-19.

Вокруг алтаря неспешно курсирует дама в черном с традиционным черепом вместо лица. Точнее это высокий женский скелет, украшенный перьями и цветами. Леди подносит цветы к алтарю в честь ушедших из жизни. Это символическая фигура Дня мертвых «Ла Катрина», по приданию она встречает в своем мире души мертвых, проглатывая их.

«Этот праздник говорит нам, что единственное, что остается тем, кто продолжает жить, — это праздновать, жить дальше, потому что только так они могут почтить память погибших людей», — добавила Регина.

Директор Национального художественного музея рассказала, что алтарь погибшим от COVID-19 простоит все оставшиеся три дня празднования. Организаторы ждут высокой активности от горожан и гостей столицы. Люди несут фотографии своих близких и возлагают им цветы.

«Сегодня каждый может отдать дань уважения всем тем, кто покинул нас во время этой пандемии, которая глубоко затронула все: страну, экономику, наше правительство и, конечно, культуру. Символично, что у нас, мексиканцев, принято очень творчески отдавать дань уважения тем, кто рано покинул нас. Это происходит через наши алтари мертвых», — объясняет директор музея.

В Мексике зарегистрировано почти четыре миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, триста тысяч человек скончались.