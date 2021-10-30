Sohu: стратегические операции ВВС США оказались под угрозой из-за российских ВКС

Пекин, 30 октября. Основные бомбардировщики ВВС США не смогут обеспечить стратегическое сдерживание России, считают аналитики китайского издания Sohu.

В публикации отмечается, что большинство американских самолетов попросту непригодны для проведения операций вблизи российских границ по целому ряду причин. По словам экспертов, миссии по стратегическому сдерживанию не должны показаться потенциальному оппоненту подготовкой к реальному удару. На этом фоне ВВС США очень сложно подобрать подходящий бомбардировщик, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи пишут, что любые попытки оказать давление на Россию с помощью авиации могут обернуться для США провалом. Отмечается, что нередко у российских рубежей появляются бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress. По словам аналитиков, они неплохо вооружены, однако их очень легко обнаружить, поэтому из-за российских ВКС стратегические операции ВВС США оказались под угрозой.

wikipedia.org / US Air Force

«У ВКС России будет достаточно времени, чтобы перехватить B-52, поэтому об эффекте, который должны нести миссии сдерживания, говорить не приходится», – пишет издание.

Единственный американский самолет, который может рассчитывать на небольшой успех, — это B-1B. Он построен с применением стелс-технологий, однако его все равно могут засечь радары. При этом в его арсенале нет ядерного оружия, поэтому он вряд ли будет представлять реальную угрозу для России.

Ранее сообщалось, что развитие российских систем ПВО ставит в тупик ВВС США. В случае реального военного конфликта у американской авиации не будет шансов победить.