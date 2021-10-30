Норкин прокомментировал исчезновение Светличной анекдотом про шоу Малахова

Москва, 30 октября. Популярный российский журналист и телеведущий Андрей Норкин высказался об истории с пропажей известной советской актрисы Светланы Светличной. В эфире передачи «Место встречи» он рассказал анекдот про шоу Андрея Малахова.

Пропажа звезды фильма «Бриллиантовая рука» стала главным событием недели. В течение суток артистку искали волонтеры и сотрудники полиции после обращения родных в органы.

В очередном выпуске телепередачи на НТВ ведущий обсудил с гостями это событие. Норкин подчеркнул, что, как впоследствии стало известно, актриса «не совсем пропала» и, по его мнению, все это может быть срежиссированным ходом. Сложившаяся ситуация со Светличной напомнила ему фразу из культового фильма.

«Не виноватая я, он сам пришел», — произнесла героиня «Бриллиантовой руки».

Журналист считает, что актриса на самом деле не причастна к произошедшему, поскольку «она не виновата, но сама пришла». Позже выяснилось, что пока правоохранители искали Светличную, она проводила время на съемках телепроекта.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

По традиции в конце каждого эфира Норкин рассказывает анекдот в тему. В центре его юмористической истории оказалось телевизионное шоу Малахова, в котором главная роль досталась известной в прошлом кинозвезде. Она сидит на диване, ведущий к ней подсаживается и со свойственной ему проникновенностью говорит:

«— Ну, признайтесь, только честно, сколько у вас было романов? — Один. — Что? С вашей красотой, шармом и сексуальностью, которая брызжет через край и у вас был один роман? Я никогда в это не поверю! — Да! Роман у меня был всего один. Много было Александров и Сергеев», — рассказал ведущий.

Ранее стало известно, что по делу об исчезновении известной кинодивы Главное следственное управление СК РФ по Москве вызвало на допрос шоумена Малахова и нескольких членов его команды.