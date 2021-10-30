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Спыну: Молдавия будет закупать топливо у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу «кубов»
Экономика
Спыну: Молдавия будет закупать топливо у «Газпрома» по 450 долларов за тысячу «кубов»
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Кишинев, 30 октября. Стоимость газа для Молдавии в рамках нового контракта с «Газпромом» составит 450 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну по итогам переговоров в Петербурге.

Цены продолжат снижаться в зависимости от газовых котировок на биржах, отметил Спыну в сообщении на своей странице в Facebook. Долговые обязательства Кишинева перед российской компанией подвергнут аудиту в следующем году. По результатам мониторинга будет установлена сумма, которую необходимо погасить.

Молдавия ранее договорилась о продлении соглашения с газовым холдингом на поставку газа. Контракт рассчитан на пять лет, отметили в Министерстве инфраструктуры и регионального развития страны. Поставки начнутся с 1 ноября 2021 года.

Изначально республика не принимала условия «Газпрома» о предоставлении 25-процентной скидки при погашении долга в размере 709 млн долларов. Президент Молдавии Майя Санду заверяла, что переговоры будут продолжаться до тех пор, пока Кишинев не получит наиболее выгодные условия.

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Газпром молдавия поставки газа андрей спыну
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