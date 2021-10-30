Оборот розничных продаж в России увеличился на 5,6% по итогам сентября

Москва, 30 октября. Оборот розничной торговли на рынке РФ в сентябре 2021 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 5,6% , до 3 трлн 391,8 млрд рублей. На это указывают данные Росстата.

Относительно августа оборот розничных продаж в сентябре упал на 1,5%. Ведомство также отметило, что по сравнению с сентябрем «доковидного» 2019 года в сентябре 2021 года этот показатель поднялся на 4,3% (в сопоставимых ценах).

Оборот розничной торговли продовольственными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за первый осенний месяц увеличился на 3% год к году, до 1 трлн 555,7 млрд рублей. Оборот непродовольственной розницы возрос на 8%, до 1 трлн 836,1 млрд рублей.

Объем онлайн-торговли в стране по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 4 трлн рублей. Об этом ранее заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.