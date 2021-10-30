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Маркетплейсы устроили распродажи перед нерабочими днями

  /   Обновлено: 30 октября 2021 11:55
Экономика
Маркетплейсы устроили распродажи перед нерабочими днями
pixabay.com  /  qimono

Москва, 30 октября. Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции и дальнейшие действия главных маркетплейсов России способствовали резкому увеличению спроса, пишет газета «Интерфакс».

Нерабочие дни ноября стали поводом для торговых площадок избавляться от товаров, чтобы минимизировать удар по продавцам из-за простоя физических точек, а также чтобы снабдить россиян необходимыми позициями во время длительного нахождения дома.

Платформы запустили различные распродажи и отмечают рост активности потребителей, однако представители компаний также указывают, что всплески спроса фиксироваться уже после первых заявлений о введении новых дополнительных ограничений из-за ситуации вокруг патогена COVID-19.

«Россияне активно совершают онлайн-покупки: мы отмечаем повышенный спрос во многих товарных категориях», — подчеркивает представитель онлайн-ретейлера Wildberries.

Согласно подсчетам организации, уже 28 октября число заказов на компьютерные кресла возросло на 187%, столы стали популярнее на 55%, покупки дачной мебели выросли на 33%. Жители страны стали чаще брать ноутбуки (+23%) и в два раза нарастили число приобретенных стационарных ПК.

Помимо этого, россияне начали активнее готовиться к похолоданию. Так, спрос на шубы подскочил на 150%, дубленки стали востребованнее на 111%, популярность пуховиков прибавила 106%, а сапог — 49%.

«Ближайшие нерабочие дни пришлись на период сезонных распродаж, поэтому мы ожидаем роста спроса на все категории товаров», — прокомментировали ситуацию в другом магазине под названием Ozon.

Обоюдную выгоду для покупателей и продавцов в актуальной обстановке на рынке видят сотрудники ретейлера «Яндекс.Маркет». С их точки зрения, распродажа поможет удовлетворить потребности всех сторон.

«Продление периода распродаж выгодно как покупателям, так и продавцам, которые смогут увеличить свой оборот, несмотря на период нерабочих дней и затруднения, которые могли в связи с этим возникнуть», — указывают в организации.

Первые нерабочие дни стартовали на территории государства еще 25 октября, что стало актуальным для ряда российских субъектов. Сегодня, 30 октября, режим начал действовать повсеместно.

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