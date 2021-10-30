Диктор Шатилова пять дней не могла связаться с Кирилловым перед его смертью

Москва, 30 октября. Диктор телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова была потрясена новостью о смерти своего коллеги Игоря Кириллова. Она рассказала, что долгое время безуспешно пыталась с ним связаться.

В течение пяти дней Шатилова никак не могла связаться с бывшим ведущим программы «Время». Родственники не передавали ему трубку, ссылаясь на тяжелое состояние и сильную болезнь.

«Пять дней пыталась до него дозвониться. Близкие говорили, что он болеет. Позавчера сказали, что он в больнице, но причину не объяснили, сказав, что это долгая история», — рассказала Шатилова в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Диктор объяснила, что последние годы у 89-летнего Кириллова были серьезные проблемы со здоровьем, однако недавно она узнала, что он пошел на поправку. Поэтому новость о его смерти по-настоящему шокировала ее.

Ранее стало известно, что легендарный диктор накануне своей смерти готовился к съемкам в телешоу «Секрет на миллион». Как узнали корреспонденты ФАН, Кириллов обговорил детали с ведущей программы Лерой Кудрявцевой, но в ночь перед съемками умер.