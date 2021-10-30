«Настоящий мастер»: телерадиоведущая Шатилова рассказала, каким был Игорь Кириллов в работе

Советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, теле- и радиоведущая, актриса, народная артистка РСФСР Анна Шатилова как никто другой знала легендарного телевизионного деятеля Игоря Кириллова, которого сегодня не стало. В разговоре с ФАН она вспомнила рабочие моменты с диктором.

«Мы с ним отработали, тут вся жизнь [прошла], с 1962 года. Более 50 лет. Все трансляции с Красной площади: 1 мая, 9 мая, 7 ноября. Очень много было у нас с ним работы после телевидения. Нас приглашали, мы с ним где только не вели всякие торжества. Были в Брянске, в «Президент-отеле», в Зале Церковных Соборов, в Кремлевском», — вспоминает Шатилова.

Вместе с Игорем Кирилловым народная артистка появлялась не только на сцене и в кадре в качестве ведущих, дикторов приглашали и в кино. Их можно увидеть в картине режиссера Владимира Меньшова «Зависть богов», где они играют самих себя в эфире программы «Время».

«Ушли голоса. В этом году скончался мой друг Виктор Иванович Балашов. До последней минуты его голос звучал. Сейчас нет таких голосов. Кириллов. Какой голос! Это просто невероятно», — сетует ведущая.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Как отмечает Анна Шатилова, в глаза всегда бросалась огромная ответственность Кириллова в работе.

«Таких ответственных, каким был Игорь Леонидович, [надо] поискать. До последнего момента. Нам уже выходить на сцену, а он в это время и скороговорки, и тексты правит. Что говорить? Это настоящий мастер своего дела, пример для всех поколений, которые работают сейчас у микрофона. Вот как надо обращаться со словом, с текстом, с информацией. Это ужасно, семья у него хорошая, жена, родители, сын, дочь. Невозможно. Потеря. Я просто мечусь по комнате», — с сожалением заключила диктор.

Ранее сообщалось, что диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Кириллов готовился к участию в проекте «Секрет на миллион». Народный артист ушел из жизни незадолго до съемок.