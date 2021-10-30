Уборщица защитила собаку от волков с помощью зонта в Омской области

Омск, 30 октября. Женщина заступилась за свою собаку, пытаясь отбить ее у напавшего волка. При помощи раскрытого зонтика и криков ей удалось отпугнуть хищника.

Инцидент произошел днем в деревне Михайловка Тарского района Омской области. Местная жительница, которая работала уборщицей во дворце культуры, пошла в гости к своей матери, а после направилась домой. По пути она встретила своего знакомого старого пса, который все время ее встречал.

Животное отстало от женщины на несколько метров, в один момент она обернулась посмотреть, где ее четвероногий друг. Уборщица увидела, что кто-то придавил всем телом собаку к земле.

«Я подумала, что это собака и кинулась его отбивать. Бежала, кричала, что есть мочи, и махала раскрытым зонтом, чтобы напугать нападавшего. А когда подбежала ближе, то увидела, что его тянет в сторону леса волк», — поделилась она.

По словам спасительницы, когда волк увидел ее, то отпустил свою жертву и встал в полный рост. Женщина продолжала пугать хищника. Вскоре он сдался и убежал в сторону тайги. Собака не получила серьезных травм.

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