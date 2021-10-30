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Байден пошутил про возраст папы римского и назвал его афроамериканским бейсболистом
Политика
Байден пошутил про возраст папы римского и назвал его афроамериканским бейсболистом
wikipedia.org  /  Jeffrey Bruno / CC BY-SA 2.0

Ватикан, 30 октября. Президент США Джо Байден назвал папу римского Франциска «известнейшим афроамериканским бейсболистом», передает CNN.

Такое высказывание Байден сделал во время визита в Ватикан. Американский президент пошутил о возрасте понтифика. Он рассказал историю темнокожего Лероя Роберта Пейджа, который стал самым старым игроком в бейсбол. Свой последний профессиональный матч игрок Высшей лиги (MLB) сыграл в возрасте почти 60 лет.

Байден сообщил, что когда у бейсболиста спросили о его ощущениях после победы в матче в его 47 лет, он ответил, что смотрит на возраст по-другому. Он поинтересовался, сколько бы человеку было лет, если бы он не знал свой истинный возраст.

«Вам 65. Мне 60. Бог любит вас», — пояснил Байден Франциску.

На самом деле папе римскому 84 года, а президенту США — 78.

Ранее Байден провел в Ватикане встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французскому лидеру пришлось почти полтора часа ждать американского коллегу.

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