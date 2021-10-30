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Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии ценового «пузыря» на энергорынке ЕС

  /   Обновлено: 30 октября 2021 11:36
Экономика
Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии ценового «пузыря» на энергорынке ЕС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 октября. Аномальные котировки на газ в ЕС связаны с постпандемийным восстановлением и повышением спроса на энергоносители, заявил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Он оценил риски взрыва ценового «пузыря» на европейском энергорынке и отметил, что стоимость топлива отражает реальную рыночную обстановку. Таким образом, Эдельгериев отметил, что речь идет о реальной ситуации, где есть спрос и предложение, а не о финансовой пирамиде. Пока предложения меньше, чем спроса, добавил спецпредставитель в интервью РБК.

При этом Эдельгериев не исключил, что в ценах на голубое топливо могут быть и «спекулятивные моменты» из-за политических заявлений и общей обстановки в мире. Подытоживая, советник российского лидера добавил, что из-за рекордных цен западные страны будут вынуждены отложить декарбонизацию экономик.

Австрийское издание Die Presse ранее обвинило власти Европы в неспособности предотвратить последствия ситуации на газовом рынке. Текущий кризис оказался сложнейшим с 1970-х годов, считают авторы статьи.

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эдельгериев советник путина энергокризис в ес ценовой пузырь
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