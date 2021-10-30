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Глава Минфина РФ Силуанов прибыл на форум G20 в Риме
Политика
Глава Минфина РФ Силуанов прибыл на форум G20 в Риме
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Рим, 30 октября. Российский министр финансов Антон Силуанов приехал на саммит «Большой двадцатки» в Риме.

В Сети появилось видео, как министр выходит из автомобиля и проходит в здание. После этого он снял маску и остановился для того, чтобы его сфотографировали журналисты.

Саммит G20 стартовал в Риме 30 октября, он продлится два дня. Силуанов на форуме представляет Россию. Также ожидается выступление президента РФ Владимира Путина, но в режиме онлайн.

Ранее депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов отметил, что документ предусматривает рост расходов на поддержку регионов.

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