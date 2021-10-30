Диктор Шатилова рассказала о последних днях жизни Игоря Кириллова

Советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, теле- и радиоведущая, актриса, народная артистка РСФСР Анна Шатилова рассказала ФАН о последних днях жизни легендарного диктора Игоря Кириллова.

Сегодня, 30 октября, ушел из жизни советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, народный артист СССР Игорь Кириллов. Причиной смерти легендарного советского и российского диктора стал тромбоз.

Народная артистка, коллега Кириллова регулярно поддерживала связь с семьей диктора. В одном из телефонных звонков супруга актера рассказала об их недомогании.

«Я пять дней была на связи с его женой, она говорила, они болеют. Я решила, что они дома болеют. Спросила, как у них с продуктами. Они говорят — онлайн. Звоню вчера, приехала загород: «Ну как Кириллов?» [Говорит:] «Он в больнице». Я: «Как в больнице? Ты же не говорила. По какому поводу?» [Отвечает:] «Долгая история», — вспоминает Шатилова.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Еще вчера артистка почувствовала неладное, решила позвонить давнему другу Кириллову, однако его телефон оказался недоступен.

«А сегодня утром ровно в половине девятого утра открываю телефон, у меня телефон Кириллова высветился. Думаю, ну слава богу. Набираю ему, а говорят — недоступен. И я начитываю: «Игорь Леонидович, где вы, что вы, как со здоровьем? Вы недоступны». Кладу трубку, а потом мне звонит [Алексей] Шмаков, начальник нашего отдела телевизионного Первого канала, и сообщает ужасную новость», — вспоминает Анна Шатилова.

По словам артистки, в Боткинской больнице Игорь Кириллов оказался еще 10 сентября. Болезнь протекала тяжело.

«Ему ампутировали ногу, оказывается. Потому что у него что-то с сосудами. Потом стало ему лучше, он сам звонил на телевидение Шмакову в наш отдел. А потом заразился ковидом. И вот результат. Сегодня, можно сказать, в половине девятого он и скончался. Это какая-то мистика, что у меня телефон среагировал именно на телефон Кириллова», — сказала собеседник ФАН.

Global Look Press / Ltd Foma/Russian Look

Для Анны Шатиловой потеря коллеги, друга стала настоящим ударом, ведь, по ее словам, вся их телевизионная жизнь прошла бок о бок.

«Ужасно, все звонят, звонят. Я просто уже говорить не могу, я за городом, у меня уже поднялось давление. Просто кошмар. Я узнала это от Шмакова, невозможно», — пытается совладать с эмоциями расстроенная Шатилова.

Ранее сообщалось, что диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Кириллов готовился к участию в проекте «Секрет на миллион». Народный артист ушел из жизни незадолго до съемок.