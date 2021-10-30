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Сергей Семак быстрее всех тренеров «Зенита» одержал 70 побед в РПЛ
Спорт
Сергей Семак быстрее всех тренеров «Зенита» одержал 70 побед в РПЛ
Global Look Press  /  Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press / Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency / Alexander Wilf/Russian Look

Санкт-Петербург, 30 октября. Российский специалист Сергей Семак одержал 70-ю победу на посту главного тренера петербургского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте «История Зенита».

Для достижения этого показателя 45-летнему специалисту потребовалось 104 матча — это клубный рекорд. Предыдущий рекордсмен — итальянский специалист Лучано Спаллетти (70 побед в 115 играх). В четверку также входят Павел Садырин (за 165 матчей) и Юрий Морозов (за 197).

Семак возглавляет петербургский клуб в течение трех лет — с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые три раза кряду становились чемпионами России.

В прошедшем туре РПЛ «Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1. В составе победителей отличились Клаудиньо, Вендел, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий.

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